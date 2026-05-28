LPI-J: Auffahrunfall in Apolda
Apolda (ots)
Am gestrigen Dienstag, gegen 09:15 Uhr wollte eine 44-jährige Autofahrerin in der Lessingstraße in Apolda vom rechten Fahrbahnrand aus Rückwärts ausparken. Dabei übersah sie einen von hinten, aus Richtung Herderstraße, heranfahrenden PKW und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Aufprall glücklicherweise niemand.
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