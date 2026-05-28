Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beleidigung auf Parkplatz in Weimar

Weimar/Weimarer Land (ots)

Wegen Beleidigung ermittelt die Polizei derzeit gegen einen Pkw-Fahrer in Weimar. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz in der Marcel-Paul-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine Mutter gemeinsam mit ihrer zehnjährigen Tochter die Fahrbahn auf dem Parkplatz überqueren, um zu einem Geschäft zu gelangen. Ein herannahender Autofahrer fühlte sich dadurch offenbar gestört und beleidigte die Frau sowie das Kind verbal. Der mutmaßliche Täter konnte später angetroffen werden und räumte die Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten ein. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

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