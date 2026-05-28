PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgeflogen

Saale-Holzland (ots)

Wegen eines Ladendiebstahls ermittelt derzeit die Polizei in Hermsdorf. Zwei polizeibekannte Frauen waren am Mittwochabend in einem Supermarkt in der Eisenberger Straße durch ihr auffälliges Verhalten aufgefallen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Frauen ihre Einkaufswagen im Markt stehen gelassen und stattdessen Rucksäcke mit Waren befüllt haben. Ein Ladendetektiv kontrollierte zwischenzeitlich eine Tasche, in der sich mehrere Gegenstände aus dem Markt befanden. Die Tasche wurde daraufhin geleert. Später verließen die beiden Frauen offenbar unbemerkt den Markt. Erst im Nachhinein stellte der Marktmitarbeiter fest, dass unter anderem mehrere Dosen Energydrink fehlten. Zudem blieb eine halb geleerte Cola-Flasche im Markt zurück.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 10:20

    LPI-J: Verfassungsfeindliche Schmierereien am Freibad in Kahla

    Saale-Holzland (ots) - Unbekannte haben am Freibad in Kahla verfassungsfeindliche Symbole und Parolen angebracht. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag am Freibadgebäude im Badweg. Mit schwarzer Sprühfarbe wurden unter anderem sogenannte Hakenkreuze, SS-Runen sowie weitere Schriftzüge in einer Größe von etwa zehn mal zwei Metern aufgebracht. Da das ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 10:10

    LPI-J: Böse Überraschung

    Saale-Holzland (ots) - Eine 90-jährige Frau aus Hartmannsdorf erlebte am Mittwochmorgen einen unangenehmen Schreckmoment: Ein unbekannter Mann verschaffte sich offenbar über ein unverschlossenes Waschhaus und den Balkon Zutritt zu ihrer Wohnung. Die Seniorin bemerkte den Eindringling sogar noch in ihrer Küche, wo er sich offenbar ganz selbstverständlich einen Kaffee machte. Kurz darauf war der Mann verschwunden - mit rund 200 Euro Bargeld aus der Geldbörse der Frau. Der ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 10:10

    LPI-J: Hochwertiges E-Bike in Jena gestohlen

    Jena (ots) - Unbekannte entwendeten am Mittwochvormittag ein hochwertiges E-Bike in Jena-Nord. Das Fahrrad war im Bereich der Fahrradständer an der Mensa im Bibliotheksweg abgestellt gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das E-Mountainbike der Marke "Tout Terrain" im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr gestohlen. Um das Rad zu entwenden, bauten die Täter offenbar das gesicherte Vorderrad aus und ließen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren