Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgeflogen

Saale-Holzland (ots)

Wegen eines Ladendiebstahls ermittelt derzeit die Polizei in Hermsdorf. Zwei polizeibekannte Frauen waren am Mittwochabend in einem Supermarkt in der Eisenberger Straße durch ihr auffälliges Verhalten aufgefallen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Frauen ihre Einkaufswagen im Markt stehen gelassen und stattdessen Rucksäcke mit Waren befüllt haben. Ein Ladendetektiv kontrollierte zwischenzeitlich eine Tasche, in der sich mehrere Gegenstände aus dem Markt befanden. Die Tasche wurde daraufhin geleert. Später verließen die beiden Frauen offenbar unbemerkt den Markt. Erst im Nachhinein stellte der Marktmitarbeiter fest, dass unter anderem mehrere Dosen Energydrink fehlten. Zudem blieb eine halb geleerte Cola-Flasche im Markt zurück.

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