Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Böse Überraschung

Saale-Holzland (ots)

Eine 90-jährige Frau aus Hartmannsdorf erlebte am Mittwochmorgen einen unangenehmen Schreckmoment: Ein unbekannter Mann verschaffte sich offenbar über ein unverschlossenes Waschhaus und den Balkon Zutritt zu ihrer Wohnung. Die Seniorin bemerkte den Eindringling sogar noch in ihrer Küche, wo er sich offenbar ganz selbstverständlich einen Kaffee machte. Kurz darauf war der Mann verschwunden - mit rund 200 Euro Bargeld aus der Geldbörse der Frau. Der Täter wird auf etwa 20 Jahre geschätzt und soll sehr schlank sein. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise und mahnt insbesondere Nebengebäude auch tagsüber konsequent zu verschließen.

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