Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Toyota Corolla im Visier

Jena (ots)

Gleich zwei Fälle mutmaßlichen Autodiebstahls beschäftigen derzeit die Polizei in Jena. In der Nacht zum Mittwoch wurde im Michael-Häußler-Weg ein Toyota Corolla im Wert von rund 20.000 Euro gestohlen. Der Wagen verschwand von einem Privatparkplatz - obwohl er nicht über ein Keyless-Go-System verfügte. Nur wenig später kam es in der Pestalozzistraße offenbar zu einem weiteren Angriff auf einen Toyota Corolla. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zum Inneren des Fahrzeugs und legten Teile der Bordelektronik frei - vermutlich, um das Fahrzeug zu entwenden. Der Versuch scheiterte jedoch. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei Jena prüft derzeit mögliche Zusammenhänge zwischen beiden Taten und bittet Zeugen um Hinweise (03641 - 810, kpi.jena@polizei.thueringen.de).

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