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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es am Rathenauplatz in Weimar zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide Beteiligte gegen 16:13 Uhr den Rathenauplatz aus Richtung Carl-August-Allee kommend in Richtung Harry-Graf-Kessler-Straße. Aufgrund des dichten Verkehrs musste die vorausfahrende Radfahrerin verkehrsbedingt abbremsen und anhalten. Der hinter ihr fahrende Pkw bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf das Fahrrad auf. Die Radfahrerin stürzte infolge des Zusammenstoßes und verletzte sich hierbei. Sie wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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