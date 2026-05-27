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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieseldiebstahl auf Baustelle - mehrere Fahrzeuge betroffen

Saale-Holzland (ots)

Unbekannte Täter haben sich im Verlauf der vergangenen Tage Zugang zu einer frei zugänglichen Baustelle an der Landesstraße 2308 bei Bucha/ Nennsdorf verschafft und dort Diesel aus mehreren Baufahrzeugen entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen zapften die Täter aus insgesamt drei Baggern sowie zwei Traktoren Kraftstoff ab. Der Wert des entwendeten Diesels beläuft sich auf rund 500 Euro. Darüber hinaus entstand an den betroffenen Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 600 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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