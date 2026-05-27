Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannte entwenden Pumpe von Baustelle

Saale-Holzland (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 22. Mai und Dienstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle in der Bergstraße und entwendeten dort eine Ad-Blue-Pumpe. Nach bisherigen Erkenntnissen schraubten die Täter Teile des Bauzauns mit einem handelsüblichen Schraubendreher auseinander und gelangten so auf das Baustellengelände. Anschließend entnahmen sie aus einem dort befindlichen Ad-Blue-Tank eine Pumpe im Wert von rund 200 Euro und entfernten sich unerkannt vom Tatort. Sachschaden entstand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise zu den unbekannten Tätern liegen bislang nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell