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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartenmöbel aus Außenbereich entwendet

Weimar/Weimarer Land (ots)

Unbekannte Täter haben aus dem Außenbereich eines Sonderpostenmarktes in der Marcel-Paul-Straße in Weimar Gartenmöbel entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen Zutritt zu einem umzäunten Bereich des Marktes. Hierzu wurde die Sicherung eines Zaunelements mit einem bislang unbekannten Werkzeug geöffnet. Anschließend entwendete der Unbekannte eine Sonnenliege sowie einen Mosaiktisch und entfernte sich unerkannt vom Tatort. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf rund 70 Euro, der Sachschaden beträgt etwa 50 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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