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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut Staubsauger an Tankstelle aufgebrochen

Weimar/Weimarer Land (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen erneut zwei Staubsaugerautomaten auf dem Gelände einer Tankstelle in der Erfurter Straße in Weimar aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen 03:36 Uhr und 03:58 Uhr. Die Täter öffneten die Geräte mit einem unbekannten Werkzeug und entwendeten daraus Münzgeld in bislang unbekannter Höhe. Anschließend entfernten sie sich in Richtung Erfurter Straße. An den beiden Staubsaugern entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Weimar entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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