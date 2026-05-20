Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Hausfriedensbruch und Diebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Freitag (15.05.2026), 20.00 Uhr bis Dienstag (19.05.2026), 19.00 Uhr verschaffte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Gartenhaus in der Kleingartenanlage in der Reichenberger Straße. Der oder die bislang unbekannten Täter verschaffte sich Zugang zu dem dortigen Gartenhaus und nächtige dort mutmaßlich für einige Tage. Zudem entwendeten der oder die unbekannten Täter Gegenstände im mittleren zweistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 entgegen.

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