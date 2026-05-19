Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Montag (18.05.2026), gegen 15.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten grauen Peugeot in der Schwimmschulstraße. Dieser parkte auf einem Parkplatz vor einem Kindergarten. Es entstand ein Sachschaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
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