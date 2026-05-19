Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl
Augsburg (ots)
Lechhausen - Im Zeitraum von Mittwoch (13.05.2026), 20.15 Uhr bis Montag (18.05.2026), 20.15 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Pedelec aus einem Kellerabteil in der Robert-Bosch-Straße. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell