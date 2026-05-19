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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Augsburg (ots)

Hochfeld - Im Zeitraum von Samstag (16.05.2026), 17.30 Uhr bis Montag (18.05.2026), 10.45 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Firnhaberstraße einen historischen Eisenbahnwagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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