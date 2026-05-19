POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Augsburg (ots) - Firnhaberau - Am Sonntag (17.05.2026), gegen 17.00 Uhr kam es in der Schillstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 34-Jährigen und einem 25-Jährigen. Der 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Im Rahmen eines Fußballspiels gerieten Spieler aus unterschiedlichen Mannschaften in Streit. Dabei griff ein 34-jähriger Spieler einen 25-Jährigen Spieler an und schlug diesen ins ...

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