Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ermittlungen wegen mutmaßlicher Sexualstraftat in Bad Klosterlausnitz

Saale-Holzland (ots)

Am 26.05.2026, kurz nach 02:00 Uhr, kam es in Bad Klosterlausnitz zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine 22-jährige Frau, teilweise unbekleidet, aufgefunden wurde. Bereits zu Einsatzbeginn wurde durch eine Zeugin mitgeteilt, dass es zu einer mutmaßlichen Sexualstraftat zum Nachteil der 22-jährigen gekommen sei. Die Ermittlungen gestalteten sich vor Ort, u.a. aufgrund der Anwesenheit einer Vielzahl an Personen, äußerst schwierig. Es wurden umfangreiche Ermittlungs- sowie Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll es durch zwei männliche Personen zu einer Sexualstraftat gekommen sein. Seitens der Staatsanwaltschaft Gera wird gegen vier männliche Tatverdächtige ermittelt (30 Jahre - irakisch, 29 Jahre - irakisch, 29 Jahre - syrisch, 26 Jahre - irakisch). Gegen zwei Tatverdächtige (29 Jahre - irakisch, 26 Jahre - irakisch) konnte der dringende Tatverdacht nicht aufrecht erhalten werden und die vorläufige Festnahme wurde jeweils aufgehoben. Gegen den 29-jährige syrischen Tatverdächtige hat das Amtsgericht Gera auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gera Haftbefehl erlassen. Er wurde am 27.05.2026 dem Haftrichter am Amtsgericht Gera vorgeführt und der gegen ihn erlassene Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Gegen den 4. Tatverdächtigen (30 Jahre - irakisch) wurde ebenfalls Haftbefehl erlassen; nach ihm wird noch gefahndet.

Auf Grund dessen, dass die Ermittlungen erst am Anfang stehen, können keine weiteren Angaben gemacht werden.

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