Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ruhestörung in Apolda

Apolda (ots)

Gegen 2 Uhr am Dienstagmorgen kam es in der Dr.-Rudi-Moser-Straße in Apolda zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung. Ein Anwohner meldete zu laute Musik, die aus einem Dachfenster in der Nähe zu hören gewesen sein soll. Die alarmierte Streife überprüfte die Situation vor Ort. Die Beamten konnten Musik wahrnehmen, jedoch ertönte diese aus einem Mobiltelefon. Nach einem Gespräch mit dem Verursacher wurde die Musik ausgeschaltet und die Nachtruhe wiederhergestellt.

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