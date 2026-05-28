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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hochwertiges E-Bike in Jena gestohlen

Jena (ots)

Unbekannte entwendeten am Mittwochvormittag ein hochwertiges E-Bike in Jena-Nord. Das Fahrrad war im Bereich der Fahrradständer an der Mensa im Bibliotheksweg abgestellt gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das E-Mountainbike der Marke "Tout Terrain" im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr gestohlen. Um das Rad zu entwenden, bauten die Täter offenbar das gesicherte Vorderrad aus und ließen dieses am Tatort zurück. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 9.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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