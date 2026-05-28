LPI-J: Hochwertiges E-Bike in Jena gestohlen

Jena (ots) - Gleich zwei Fälle mutmaßlichen Autodiebstahls beschäftigen derzeit die Polizei in Jena. In der Nacht zum Mittwoch wurde im Michael-Häußler-Weg ein Toyota Corolla im Wert von rund 20.000 Euro gestohlen. Der Wagen verschwand von einem Privatparkplatz - obwohl er nicht über ein Keyless-Go-System verfügte. Nur wenig später kam es in der Pestalozzistraße offenbar zu einem weiteren Angriff auf einen Toyota Corolla. Unbekannte verschafften sich gewaltsam ...

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