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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Straftaten wegen einer Tüte Chips

Jena (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Stauffenbergstraße in Jena ermittelt die Polizei wegen Diebstahls und Bedrohung. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein bislang unbekannter Mann am Mittwochvormittag gegen 11:45 Uhr eine Tüte Chips im Wert von 1,99 Euro aus dem Markt, ohne diese zu bezahlen. Als ein Detektiv den Mann ansprach und festhalten wollte, bedrohte dieser den Mitarbeiter verbal und flüchtete anschließend aus dem Markt. Die Tat wurde durch die Videoüberwachung des Marktes aufgezeichnet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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