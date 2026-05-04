Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (03.05.2026) gegen 12.30 Uhr kam es an einer Straßenbahnhaltestelle im Alten Heuweg zu einer Körperverletzung. Ein 23-jähriger Mann wurde ohne gültigen Fahrschein in einer Straßenbahn kontrolliert. Er reagierte aggressiv und griff die beiden Kontrolleure körperlich an. Die beiden Kontrolleure wurden leicht verletzt. Die Polizei brachte den 23-Jährigen zur Dienststelle. Auch hier verhielt sich der Mann aggressiv. Die Beamten brachten den 23-Jährigen anschließend in den Arrest. Da sich der 23-Jährige mehrfach versuchte selbst zu verletzen, wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung gegen den 23-jährigen Mann. Der Mann besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

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