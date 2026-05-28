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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verfassungsfeindliche Schmierereien am Freibad in Kahla

Saale-Holzland (ots)

Unbekannte haben am Freibad in Kahla verfassungsfeindliche Symbole und Parolen angebracht. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag am Freibadgebäude im Badweg. Mit schwarzer Sprühfarbe wurden unter anderem sogenannte Hakenkreuze, SS-Runen sowie weitere Schriftzüge in einer Größe von etwa zehn mal zwei Metern aufgebracht. Da das Freibad derzeit noch nicht geöffnet ist, blieb die öffentliche Wahrnehmung der Schmierereien zunächst gering. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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