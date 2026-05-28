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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unberechtigte Überweisungen vom Konto einer Seniorin

Weimar/Weimarer Land (ots)

Die Polizei ermittelt wegen bandenmäßigen Betrugs nach mehreren unautorisierten Überweisungen vom Konto einer 90-jährigen Frau aus Zwickau. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden im Zeitraum zwischen dem 12. und 22. Mai insgesamt vier nicht autorisierte Transaktionen festgestellt. Drei Echtzeitüberweisungen in Höhe von insgesamt 18.410 Euro gingen auf ein Konto mit deutscher IBAN. Eine weitere Überweisung auf ein litauisches Konto scheiterte. In einem Fall konnte zudem eine Rückbuchung veranlasst werden.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich außerdem heraus, dass bereits zuvor ein mutmaßlich gefälschtes Überweisungsformular bei der Bank eingereicht worden war. Dieses wurde jedoch erkannt und abgelehnt, wodurch weiterer finanzieller Schaden verhindert werden konnte. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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