Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mopedfahrerin bei Zusammenstoß mit abbiegendem Pkw verletzt

Weimar/Weimarer Land (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Schwerstedt und Buttstädt ist am Mittwochmorgen eine 15-jährige Mopedfahrerin leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein Pkw und die Mopedfahrerin gegen 06:50 Uhr hintereinander die L1055 aus Richtung Schwerstedt kommend in Richtung Buttstädt. Auf Höhe eines Feldweges wollte der Pkw-Fahrer nach links abbiegen und setzte den Blinker. Zeitgleich begann die nachfolgende Mopedfahrerin offenbar mit einem Überholvorgang. Während des Abbiegens kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Mopedfahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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