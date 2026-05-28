LPI-J: Verkehrsunfall in Schmiedehausen

Weimar/Weimarer Land (ots) - Wegen Beleidigung ermittelt die Polizei derzeit gegen einen Pkw-Fahrer in Weimar. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz in der Marcel-Paul-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine Mutter gemeinsam mit ihrer zehnjährigen Tochter die Fahrbahn auf dem Parkplatz überqueren, um zu einem Geschäft zu gelangen. Ein herannahender Autofahrer fühlte sich ...

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