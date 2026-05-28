LPI-J: Verkehrsunfall in Schmiedehausen
Schmiedhausen (ots)
Am Dienstagmorgen kam es in Schmiedehausen zu einem kleinen Verkehrsunfall. Ein Mann fuhr dort mit seinem Multicar rückwärts auf ein Grundstück, übersah einen parkenden PKW und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand und beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.
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