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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall in Schmiedehausen

Schmiedhausen (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in Schmiedehausen zu einem kleinen Verkehrsunfall. Ein Mann fuhr dort mit seinem Multicar rückwärts auf ein Grundstück, übersah einen parkenden PKW und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand und beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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