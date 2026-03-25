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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nach Fahrzeugdiebstahl

Augsburg (ots)

Dillingen - In der Zeit von Samstag (21.03.2026 / 12.00 Uhr) bis Montag (23.03.2026 08.00 Uhr) entwendeten mehrere unbekannte Täter zwei Transporter vom Gelände eines Autohauses in der Otto-Hahn-Straße.

Es entstand ein Vermögensschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Falles des Diebstahls übernommen. Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Dillingen, unter der Tel. 09071/56-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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