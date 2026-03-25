Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brandstiftung an einem Baum

Augsburg (ots)

Univiertel - Am Dienstag (24.03.2026) zündeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Baum im Bereich des Siebentischwaldes an.

Gegen 18.20 Uhr teilte ein Spaziergänger einen brennenden Baum im Wald auf Höhe Beim Dürren Ast mit. Der Baum - abseits der dortigen Wege - wurde durch den oder die unbekannten Täter offensichtlich vorsätzlich angezündet.

Die Feuerwehr musste den stark verbrannten Baum löschen und letztlich fällen. Hierfür war der Bereich umfangreich abgesperrt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Süd, unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.

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