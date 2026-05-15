Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zerkratzte Autos: Verdächtiger in U-Haft | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Krefeld (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Krefeld Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten angeordnet wegen des dringenden Tatverdachts der Sachbeschädigung aufgrund des Zerkratzens von Kraftfahrzeugen am 15. Mai 2026 (siehe Pressemitteilung 149 vom 15. Mai 2026).

Ob oder welche weiteren Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen, welche weiterhin andauern.

Es wird gebeten, derzeit von weiteren Presseanfragen abzusehen. (150)

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