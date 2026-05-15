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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zerkratzte Autos: Verdächtiger in U-Haft | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Krefeld (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Krefeld Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten angeordnet wegen des dringenden Tatverdachts der Sachbeschädigung aufgrund des Zerkratzens von Kraftfahrzeugen am 15. Mai 2026 (siehe Pressemitteilung 149 vom 15. Mai 2026).

Ob oder welche weiteren Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen, welche weiterhin andauern.

Es wird gebeten, derzeit von weiteren Presseanfragen abzusehen. (150)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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