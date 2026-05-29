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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldbörse gestohlen

Apolda (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde einer 47-jährigen Frau die Geldbörse in einem Supermarkt in der Utenbacher Straße in Apolda gestohlen. Sie hatte ihre Geldbörse nur kurz beim Wiegen von Obst vor die Waage gelegt. Zwei junge Männer (19 und 22 Jahre) nutzen den Moment der Unachtsamkeit und steckten sich die Geldbörse ein. Die beiden Täter konnten dank der Videoüberwachung im Markt wenig später durch die Polizei gestellt werden und die Geldbörse der Frau zurückgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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