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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen - Diebstahl aus Fahrzeug scheitert

Jena (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagvormittag in Jena versucht, aus einem geparkten Pkw in der Rathenaustraße Gegenstände zu entwenden. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen der oder die Täter zwischen 09:15 Uhr und 11:15 Uhr die hintere rechte Seitenscheibe eines Mercedes mit einem bislang unbekannten Werkzeug ein. Offenbar wurden die Täter bei ihrem Vorhaben gestört oder brachen die Tat aus anderen Gründen ab. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts aus dem Fahrzeug entwendet. Zurück blieb jedoch ein Sachschaden von rund 400 Euro. Die Polizei nahm die Anzeige auf und führte am Tatort Spurensicherungsmaßnahmen durch und hat Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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