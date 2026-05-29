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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rotlicht missachtet - Radfahrerin bei Unfall verletzt

Jena (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Rudolstädter Straße wurde am Donnerstagmittag eine Radfahrerin verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die Frau mit ihrem Fahrrad schiebend bei Grünlicht die Fahrbahn im Bereich einer Ampelanlage. Ein Autofahrer missachtete offenbar das für ihn geltende Rotlicht und übersah die querende Frau. In der Folge kam es zur Kollision. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Unfall auf, sicherte Spuren und befragte Zeugen zum Hergang. Ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer verlief negativ.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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