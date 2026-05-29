Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neun Hanfpflanzen bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Saale-Holzland (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens nach dem Konsumcannabisgesetz haben Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung in Eisenberg neun Hanfpflanzen sichergestellt. Ausgangspunkt der Maßnahmen war ein anonymer Hinweis, wonach in der Wohnung eines 47-jährigen Mannes mehrere Hanfpflanzen sichtbar auf einem Fensterbrett stehen sollen. Nach Einholung eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses wurde die Wohnung durchsucht. Dabei fanden die Beamten insgesamt neun lebende Hanfpflanzen und beschlagnahmten diese. Hinweise auf einen unerlaubten Handel mit Cannabis ergaben sich nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Gegen den 47-Jährigen wird nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ermittelt.

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