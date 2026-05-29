Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frontalzusammenstoß

Saale-Holzland (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Klosterstraße in Bad Klosterlausnitz sind am Donnerstagnachmittag zwei Fahrzeugführer leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 84-jähriger BMW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Peugeot. Nach dem ersten Zusammenstoß setzte der Senior sein Fahrzeug zurück, fuhr erneut an und stieß ein weiteres Mal gegen den Peugeot. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der BMW wurde im Frontbereich stark beschädigt, zudem riss ein Rad ab. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 84-Jährige aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen sowie der Einnahme zahlreicher Medikamente nicht mehr fahrtauglich war. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher. Die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs dauern an.

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