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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hochwertiges E-Bike in Jena gestohlen

Jena (ots)

Unbekannte entwendeten am Mittwochvormittag ein hochwertiges E-Bike in Jena-Nord. Das Fahrrad war im Bereich der Fahrradständer an der Mensa im Bibliotheksweg abgestellt gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das E-Mountainbike der Marke "Tout Terrain" im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr gestohlen. Um das Rad zu entwenden, bauten die Täter das Vorderrad das ordnungsgemäß gesicherten Fahrrades aus (gesamtes Fahrrad gesichert) und ließen dieses am Tatort zurück. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 9.500 Euro. Der Eigentümer konnte das Fahrrad später im Bereich einer Packstation an einer Tankstelle in der Camburger Straße orten. Die Polizei leitete entsprechende Fahndungsmaßnahmen ein und ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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