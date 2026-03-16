Feuerwehr Bremen

FW-HB: Gelöbnis & Jubiläen: Freiwilligen Feuerwehren im Bremer Rathaus gewürdigt

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Bremen (ots)

Im Bremer Rathaus sind am Donnerstagabend, 12.03.2026, neue und junge Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren nochmal feierlich begrüßt worden. Mit ihrem Gelöbnis bekannten sich 75 Frauen und Männer zu ihrem verantwortungsvollen Ehrenamt. Die Feierstunde fand auf Einladung von Bremens neuer Innensenatorin Dr. Eva Högl in der Oberen Rathaushalle statt und bot zugleich die Gelegenheit, langjährige Mitglieder für ihr jahrzehntelanges Engagement zu würdigen.

Im Mittelpunkt des Abends stand das Gelöbnis der neuen Feuerwehrangehörigen. Mit ihrem Eintritt in den Feuerwehrdienst übernehmen sie eine besondere Verantwortung: teilweise rund um die Uhr einsatzbereit für die schnelle Hilfe in der Gefahrenabwehr zu sein. Dass dieses ehrenamtliche Engagement keinesfalls selbstverständlich ist, wurde an unterschiedlichen Stellen betont.

Gleichzeitig wurden im Rahmen der Veranstaltung zahlreiche Jubilare ausgezeichnet. Geehrt wurden 12 Feuerwehrmitglieder, die sich seit 25, 40 und sogar 50 Jahren in den Freiwilligen Feuerwehren engagieren. Ihr jahrzehntelanger Einsatz steht beispielhaft für Verlässlichkeit, Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft.

Philipp Heßemer, Leiter der Feuerwehr: "Es ist super wichtig, unsere ehrenamtlichen Mitglieder wertzuschätzen. Wir brauchen die Freiwilligen Feuerwehren in Bremen, für die Erfüllung unserer unterschiedlichsten Herausforderungen in der Gefahrenabwehr. Und wir wissen, dass wir auf unsere 19 ehrenamtlichen Einheiten zählen können." Weiter betonte Heßemer: "Mir ist auch die Jugendarbeit in den Freiwilligen Feuerwehren sehr wichtig. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu organisieren, ist eine sehr verantwortungsvolle Rolle. Als Kinder und Jugendliche in den Kinder- und Jugendfeuerwehren groß zu werden, ist wiederum super wertvoll für unsere Nachwuchskräfte."

Zum Hintergrund: Nach Möglichkeit organisiert die Feuerwehr Bremen, mit großer Unterstützung der Senatskanzlei, einmal jährlich eine Gelöbnis-Veranstaltung für neue Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren. Aktuell engagieren sich über 700 Ehrenamtliche in den Einsatzabteilungen der 19 Einheiten. 13 Einheiten gelten als "tagesalarmsicher", sind also rund um die Uhr einsatzbereit.

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