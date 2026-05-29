Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fake-Smartphone statt High-End-Gerät: Polizei schnappt Betrüger auf frischer Tat

Jena (ots)

Was als vermeintliches Schnäppchen begann, endete mit einer Festnahme und einer Wohnungsdurchsuchung: Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Jena steht im Verdacht, mehrfach gefälschte Smartphones als hochwertige Originalgeräte verkauft zu haben.

Bereits Ende April waren eine Frau und ihre Tochter über ein Online-Kleinanzeigenportal auf ein angeblich originalverpacktes Samsung Galaxy S26 Ultra mit 1 TB Speicher aufmerksam geworden. Der Kaufpreis: 900 Euro. Bei einem persönlichen Treffen in Jena übergab der Verkäufer das vermeintliche Spitzenmodell und verschwand unmittelbar nach Erhalt des Bargeldes mit seinem Fahrrad. Erst später bemerkten die Käuferinnen, dass sich in der Verpackung kein Originalgerät, sondern ein minderwertiges Plagiat befand.

Anstatt den Vorfall auf sich beruhen zu lassen, wurden die Geschädigten selbst aktiv. Als sie Wochen später eine nahezu identische Anzeige entdeckten, nahmen sie unter falschem Namen Kontakt zum Anbieter auf. Schnell erhärtete sich der Verdacht: Hinter dem neuen Angebot steckte offenbar derselbe Verkäufer.

Gemeinsam mit der Polizei wurde daraufhin prompt eine fingierte Übergabe organisiert. Am vereinbarten Treffpunkt erschien der Tatverdächtige tatsächlich mit einem weiteren vermeintlichen Spitzen-Smartphone. Noch während der Übergabe klickten die Handschellen. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass es sich erneut um ein gefälschtes Gerät handelte.

Die Ermittlungen führten anschließend zu einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Jugendlichen fanden die Beamten weitere mutmaßliche Beweisstücke, darunter mehrere sogenannte "Fake-Handys", Verpackungsmaterial sowie weitere Datenträger. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Tatverdächtige die Masche bereits mehrfach angewandt haben. Die Kriminalpolizei prüft derzeit, ob weitere Geschädigte existieren und ob dem Jugendlichen weitere Betrugsdelikte zugeordnet werden können.

Die Polizei rät beim Kauf hochpreisiger Elektronik über Online-Plattformen zur besonderen Vorsicht. Originalverpackungen allein sind kein Echtheitsnachweis. Geräte sollten vor der Bezahlung stets ausgepackt, eingeschaltet und auf ihre Echtheit überprüft werden.

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