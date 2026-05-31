Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Scooter touchiert und geflüchtet

Weimar (ots)

In Weimar in der Budapester Straße kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Diese befanden sich auf einem E-Scooter, wobei diese von einem Pkw überholt und in der Folge touchiert wurden. Beide kamen zu Fall, der Pkw setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zum Fahrzeug des Unfallverursachers ist bisher nur bekannt, dass dieses möglicherweise ein schwarzer Kombi ist. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte zusätzlich beim 25-jährigen Führer des Scooters ein Atemalkoholwert von 1,43 Promille festgestellt werden, sodass neben dem Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen den aktuell unbekannten Pkw-Fahrer auch ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 25-Jährigen eingeleitet wurde.

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