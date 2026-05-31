Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrer übersehen und von der Unfallstelle geflüchtet

Weimar (ots)

Am Freitagmittag befuhr eine 36-jährige Skodafahrerin die Steubenstraße in Weimar und beabsichtigte nach rechts in die Amalienstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 26-jährige Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg in gleicher Richtung fuhr und es kam zur Kollision. Durch die Kollision kam die Fahrradfahrerin zu Sturz, verletze sich am Kopf und musste in der Folge im Klinikum behandelt werden. Die Unfallverursacherin setzte unvermittelt ihre Fahrt fort, konnte aber schnell durch die Polizei in der Berkaer Straße gestellt werden. Am Fahrzeug wurden Unfallspuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fährlässiger Körperverletzung eröffnet.

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