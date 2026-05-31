LPI-J: Fahrradfahrer übersehen und von der Unfallstelle geflüchtet
Weimar (ots)
Am Freitagmittag befuhr eine 36-jährige Skodafahrerin die Steubenstraße in Weimar und beabsichtigte nach rechts in die Amalienstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 26-jährige Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg in gleicher Richtung fuhr und es kam zur Kollision. Durch die Kollision kam die Fahrradfahrerin zu Sturz, verletze sich am Kopf und musste in der Folge im Klinikum behandelt werden. Die Unfallverursacherin setzte unvermittelt ihre Fahrt fort, konnte aber schnell durch die Polizei in der Berkaer Straße gestellt werden. Am Fahrzeug wurden Unfallspuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fährlässiger Körperverletzung eröffnet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell