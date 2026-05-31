PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flucht endet bei einer Blutentnahme

Apolda (ots)

Am Samstagmorgen wollten Polizeibeamte in der Apoldaer Nordstadt einen Audi-Fahrer kontrollieren. Dieser entzog sich der Kontrolle und flüchtete schließlich in einer Sackgasse zu Fuß weiter. Im Rahmen der Nacheile konnte der 35-jährige Fahrzeugführer gestellt werden. Eine Atemalkoholkontrolle erbrachte ein Ergebnis von 1,85 Promille, sodass eine fortfolgende Blutentnahme durchgeführt wurde. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 31.05.2026 – 07:34

    LPI-J: Tumulte im Wald

    Apolda (ots) - Am Sonntagmorgen kam es in der Ortslage Pfiffelbach bei einer Musikveranstaltung zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wirkten außerhalb des Veranstaltungsgeländes 3 männliche Täter gemeinschaftlich auf einen am Boden liegenden 31-jährigen ein. Dieser setzte sich zur Wehr, sodass im Nachgang nahezu alle Beteiligten als leicht verletzt eingestuft wurden. Bei der Identitätsfeststellung von allen beteiligten Personen kam es noch zum Widerstand ...

    mehr
  • 31.05.2026 – 07:23

    LPI-J: E-Scooter touchiert und geflüchtet

    Weimar (ots) - In Weimar in der Budapester Straße kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Diese befanden sich auf einem E-Scooter, wobei diese von einem Pkw überholt und in der Folge touchiert wurden. Beide kamen zu Fall, der Pkw setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zum Fahrzeug des Unfallverursachers ist bisher nur bekannt, dass dieses möglicherweise ein schwarzer Kombi ist. Im ...

    mehr
  • 31.05.2026 – 07:22

    LPI-J: Fahrradfahrer übersehen und von der Unfallstelle geflüchtet

    Weimar (ots) - Am Freitagmittag befuhr eine 36-jährige Skodafahrerin die Steubenstraße in Weimar und beabsichtigte nach rechts in die Amalienstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 26-jährige Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg in gleicher Richtung fuhr und es kam zur Kollision. Durch die Kollision kam die Fahrradfahrerin zu Sturz, verletze sich am Kopf und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren