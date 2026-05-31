LPI-J: Flucht endet bei einer Blutentnahme
Apolda (ots)
Am Samstagmorgen wollten Polizeibeamte in der Apoldaer Nordstadt einen Audi-Fahrer kontrollieren. Dieser entzog sich der Kontrolle und flüchtete schließlich in einer Sackgasse zu Fuß weiter. Im Rahmen der Nacheile konnte der 35-jährige Fahrzeugführer gestellt werden. Eine Atemalkoholkontrolle erbrachte ein Ergebnis von 1,85 Promille, sodass eine fortfolgende Blutentnahme durchgeführt wurde. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde aufgenommen.
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