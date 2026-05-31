LPI-J: Flucht endet bei einer Blutentnahme

Weimar (ots) - In Weimar in der Budapester Straße kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Diese befanden sich auf einem E-Scooter, wobei diese von einem Pkw überholt und in der Folge touchiert wurden. Beide kamen zu Fall, der Pkw setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zum Fahrzeug des Unfallverursachers ist bisher nur bekannt, dass dieses möglicherweise ein schwarzer Kombi ist. Im ...

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