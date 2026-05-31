LPI-J: Gestohlener E-Scooter ohne Kennzeichen
Apolda (ots)
Am Freitagabend wurde im Apoldaer Stadtgebiet ein 27-jähriger angehalten, wie dieser seinen E-Scooter schob. An diesem war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Im Rahmen der Befragung gab er zu, dass er vor der Kontrolle damit gefahren sei. Eine Abfrage ergab, dass der E-Scooter als gestohlen gemeldet ist. Des Weiteren stand der E-Scooter Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der E-Scooter wurde vor Ort sichergestellt und abgeschleppt. Gegen den E-Scooter-Fahrer wurden im Nachgang mehrere Straftaten und Verkehrsordnungswidrigkeiten gefertigt.
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