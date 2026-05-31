Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auseinandersetzung in frühen Morgenstunden - 44-jährige wehrt Angriff mit Pfefferspray ab

Jena (ots)

Am frühen Samstagmorgen am 30.05.2026 ist es auf dem Nonnenplan in Jena zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 42-jähriger Mann mit einer Personengruppe aus bisher ungeklärten Gründen in Streit. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation, indem der Mann mit erhobenem Gürtel auf die Personengruppe zuging. Eine 44-jährige Frau zog ihr mitgeführtes Pfefferspray und konnte den Angriff damit abwehren. Der Angreifer wurde dabei leicht verletzt.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten die Personalien aller Beteiligten feststellen. Bei der Personalienüberprüfung bemerkten die Beamten, dass der 42-jährige per Haftbefehl gesucht wurde.

Der Angreifer wurde vor Ort festgenommen. Die sachverhaltsbezogenen Ermittlungen dauern derzeit an.

Die Polizei sucht nach Augenzeugen, welche Angaben zum Tathergang machen können. Diese werden um telefonische Rückmeldung unter 03641 810 gebeten.

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