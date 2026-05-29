POL-PDTR: Sofortmeldung: Vollbrand eines Hauses in der Ortslage Hoppstädten-Weiersbach
Hoppstädten-Weiersbach (ots)
Aktuell (21:05 Uhr) steht das Dachgeschoss eines Hauses in der Ortsmitte in Hoppstädten-Weiersbach, Bereich Schulstraße, in Vollbrand. Dichter Rauch tritt aus. Die Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.
Die Feuerwehr, das DRK und die Polizei sind vor Ort. Es wird nachberichtet. Bis dahin wird gebeten, von aktuellen Nachfragen bei der Polizei abzusehen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
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PHK Georgi
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