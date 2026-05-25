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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Spielothek mit Zeugenaufruf/Trunkenheitsfahrt

Oldenburg (ots)

Einbruch in Spielothek

Am frühen Samstagmorgen, 23.05.2026, kam es in Apen / Augustfehn zu einem Einbruch in eine Spielothek. Kurz nach 02:00 Uhr konnte der bislang unbekannte Täter die Eingangstür zur Lokalität mit Gewalt überwinden und gelang so ins Innere des Gebäudes. Hier wurden mehrere Spielautomaten aufgebrochen.

Die Westersteder Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge im Ortskern Augustfehn festgestellt haben um Kontaktaufnahme unter 04488-8330.

Trunkenheitsfahrt

Am späten Freitagabend, 22.05.2026, wurden Beamte der Westersteder Polizei auf einen Fahrzeugführer aufmerksam, der mit einem nicht zugelassenen Pkw auf der Industriestraße in Apen / Augustfehn unterwegs war. Gegen 23:15 Uhr fuhr der Wagen von einem Grundstück herunter und direkt vor den Streifenwagen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22jährige aus der Grafschaft Bentheim nur eine kurze Probefahrt machen wollte, nachdem er mit seinem Freund an dem Wagen Reparaturen durchgeführt hatte. Der junge Fahranfänger war mit 1,20 Promille zudem alkoholisiert, so dass ihm nun der Führerschein abgenommen wurde. Gegen ihn und seinen Freund wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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