Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Brand eines Wohnhauses in Edewecht

Oldenburg (ots)

Gestern, am 21.05.2026, kam es zu einem Brand eines Wohnhauses im Schlaarenweg in Edewecht.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zunächst zu einer Rauchentwicklung. Im weiteren Verlauf geriet das Haus in Vollbrand.

Das in Vollbrand stehende Haus wurde unverzüglich durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht.

Die Anwohner blieben unverletzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an (597486).

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