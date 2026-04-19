Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Simson auf der Flucht

Herbsleben (ots)

In den frühen Morgenstunden vom Sonntag entschloss sich der Führer eines Kleinkraftrades Simson S51, die Fahrt mit teilweise verdeckten Versicherungskennzeichen anzutreten. Der Führer der blaufarbenen Simson S51 rechnete jedoch nicht mit der Anwesenheit eines Funkwagens. Im Fortlauf entzog sich dieser der Verkehrskontrolle und entfernte sich zunächst unbekannt in der Dunkelheit von Herbsleben. Es kommt nicht oft vor, dass um die vorangeschrittene Uhrzeit 03:30 Uhr ein Funkwagen mit Martinshorn durch Herbsleben fährt. Zeugen werden gebeten, die im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeug- oder Personenbewegungen in der Ortschaft- und angrenzenden Straßen, wahrgenommen haben, sich bei der Polizei zu melden. Aktenzeichen: 0095591

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