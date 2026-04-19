Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Ohne Versicherung auf dem E-Scooter
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Am Samstagabend gegen 21:20 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld einen E-Scooterfahrer in der Dürerstraße in Heilbad Heiligenstadt. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser seinen E-Scooter mit abgelaufener Versicherung im öffentlichen Straßenverkehr nutzte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den 35-jährigen Fahrer eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell