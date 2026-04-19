Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Niederorschel (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:25 Uhr ereignete sich auf der Umgehungsstraße von Niederorschel ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer die Lindenstraße aus Niederorschel kommend in Richtung Umgehungsstraße. An der Einmündung zur Umgehungsstraße missachtete dieser die Vorfahrt des 35-jährigen Unfallgegeners, welcher sich auf der Umgehungsstraße in Richtung Breitenworbis befand. Es kam zur Kollsion beider Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Unfallverursacher, der Unfallgegener sowie zwei Insassen im Pkw Audi des Unfallgegners verletzt. Alle vier Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Beide Unfallfahrzeuge mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden. Die Umgehungsstraße war etwa eine Stunde voll gesperrt.

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