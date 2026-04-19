Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Beim Losfahren gestürzt
Bad Frankenhausen (ots)
Leicht verletzt wurde am Samstagabend gegen 17:40 Uhr ein Motorradfahrer in Bad Frankenhausen. Der 24-jährige verlor beim Anfahren an einer Ampel in der Kyffhäuserstraße die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Am Krad entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro.
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