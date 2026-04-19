Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Betrunkener Radfahrer
Sondershausen (ots)
Ein 60-jähriger Radfahrer wurde am Freitagabend gegen 18:30 Uhr in der Sondershäuser Hospitalstraße einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Der Radfahrer wurde einer Blutentnahme zugeführt.
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