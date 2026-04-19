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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Radfahrer

Sondershausen (ots)

Ein 60-jähriger Radfahrer wurde am Freitagabend gegen 18:30 Uhr in der Sondershäuser Hospitalstraße einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Der Radfahrer wurde einer Blutentnahme zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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  • 19.04.2026 – 08:30

    LPI-NDH: Radfahrerin flüchtet nach Unfall

    Bad Frankenhausen (ots) - Am Freitagnachmittag missachtete eine unbekannte Radfahrerin in der Seehäuser Straße in Bad Frankenhausen die Vorfahrt einer Seatfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die Radfahrerin stürzte, berappelte sich kurz und entfernte sich dann unerkannt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden an der Motorhaube und am Kotflügel. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

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    LPI-NDH: +++ UPDATE +++ +++ 15-jähriges Mädchen vermisst +++

    Nordhausen (ots) - Die 15-jährige Samantha aus Nordhausen ist wohlbehalten und eigenständig in die elterliche Wohnung zurückgekehrt. Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise und die Unterstützung aus der Bevölkerung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: 03631 960 E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de ...

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