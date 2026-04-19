Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Motorradfahrer schwer verletzt
Atern (ots)
Ein 61-jährger Motorradfahrer überholte am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr zwischen Artern und Kalbsrieth ein Fahrzeug. Aufgrund von Gegenverkehr scherte der Motorradfahrer frühzeitig ein, verlor dabei die Kontrolle über seine Kawasaki und stürzte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.
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