LPI-NDH: Motorradfahrer schwer verletzt

Bad Frankenhausen (ots) - Am Freitagnachmittag missachtete eine unbekannte Radfahrerin in der Seehäuser Straße in Bad Frankenhausen die Vorfahrt einer Seatfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die Radfahrerin stürzte, berappelte sich kurz und entfernte sich dann unerkannt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden an der Motorhaube und am Kotflügel. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

mehr