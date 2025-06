Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Gleisüberschreitung von Zug erfasst

Ludwigsburg (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr, bei dem ein 25 Jahre alter Mann leicht verletzt wurde, ist es am Freitagabend (30.05.2025) am Bahnhof Ludwigsburg gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge begab sich der 25-Jährige gegen 19:50 Uhr in den Gleisbereich, um von Bahnsteig 1 zum Bahnsteig 2 zu gelangen. Hierbei übersah er mutmaßlich den herannahenden Güterzug aus Richtung Stuttgart. Als er den Zug erkannte, drehte er laut Zeugenaussagen um und versuchte offenbar zurück auf den Bahnsteig 1 zu klettern. Der Triebfahrzeugführer des Güterzuges leitete bei einer Geschwindigkeit von etwa 40 Km/h umgehend eine Schnellbremsung ein. Dabei wurde der 25-jährige deutsche Staatsangehörige dennoch touchiert und nach derzeitigem Kenntnisstand leicht am Bein verletzt. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei kümmerten sich bis zum Eintreffen einer Rettungswagenbesatzung um den Verunfallten. Der mit knapp 1,2 Promille alkoholisierte 25-Jährige wurde zunächst medizinisch versorgt bevor er anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Er muss mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.

