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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Artern (ots)

Ohne Fahrerlaubnis wurde am Samstagabend in Schönfeld ein 39-jähriger Mazdafahrer festgestellt. Zudem hatte der Mann Betäubungsmittel konsumiert. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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