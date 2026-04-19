Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Artern (ots)
Ohne Fahrerlaubnis wurde am Samstagabend in Schönfeld ein 39-jähriger Mazdafahrer festgestellt. Zudem hatte der Mann Betäubungsmittel konsumiert. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.
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